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Никитин Иван Николаевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Никитин Иван Николаевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Ржевский уезд, Козинской, д. Рогово

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