Митин Федор Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитин Федор Мих.

Митин Федор Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Митин Федор Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ординской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.