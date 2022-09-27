Мелончук Степан Ильин. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелончук Степан Ильин.

Мелончук Степан Ильин.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мелончук Степан Ильин.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Холмский уезд, Седлище колопия кам.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.