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Фролов Яков Емельянов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фролов Яков Емельянов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Павловский уезд, Гороховской

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