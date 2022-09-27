Тарасов Феофил. Тар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасов Феофил. Тар.

Тарасов Феофил. Тар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тарасов Феофил. Тар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Осташковский уезд, Селижаровск., д. Оленки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.