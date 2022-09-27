Антонов Федор Серг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонов Федор Серг.

Антонов Федор Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Антонов Федор Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Демидовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.