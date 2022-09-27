Горден Берка Абрам. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорден Берка Абрам.

Горден Берка Абрам.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горден Берка Абрам.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Борисовский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.