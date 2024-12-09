Широков Васил. Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШироков Васил. Павл.

Широков Васил. Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Широков Васил. Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Гаврильцевск. д. Деряг.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.