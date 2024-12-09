Никифоров Сергей Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Сергей Никифоров

Никифоров Сергей Никифоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Никифоров Сергей Никифоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Кашинский уезд, Лавровской, д. Си…

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.