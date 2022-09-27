Юзун Павел Георг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮзун Павел Георг.

Юзун Павел Георг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Юзун Павел Георг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, Чимишлийск., д. Чеку

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.