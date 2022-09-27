Мазницын Федор Фролов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазницын Федор Фролов

Мазницын Федор Фролов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мазницын Федор Фролов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Бобровской в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.