Склифос Клемен. Калис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Склифос Клемен. Калис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Склифос Клемен. Калис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Оргеевский уезд, с. Кривулен

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