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Транчуков Петр Филиппович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Транчуков Петр Филиппович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Волочковская

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