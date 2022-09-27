Ковалев Филип. Никит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Филип. Никит.

Ковалев Филип. Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ковалев Филип. Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Корочанский уезд, Зимовенск. в. с. Засторн.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.