Гамхюнов Василий Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГамхюнов Василий Зиновьевич

Гамхюнов Василий Зиновьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гамхюнов Василий Зиновьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Петровский уезд, Козловская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.