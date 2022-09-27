Сторожев Михаил Фомич. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСторожев Михаил Фомич.

Сторожев Михаил Фомич.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сторожев Михаил Фомич.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Быховский уезд, с. Закруже.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.