Мазыка Максим Констан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазыка Максим Констан.

Мазыка Максим Констан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мазыка Максим Констан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Маримекской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.