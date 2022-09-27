Васильев Сем. Васил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Сем. Васил.

Васильев Сем. Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Васильев Сем. Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Елабужский уезд, Кураковск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.