Степанов Кузьма Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Кузьма Андреевич

Степанов Кузьма Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Степанов Кузьма Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Барановской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.