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Дорошенко Тим. Филип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дорошенко Тим. Филип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, с. Бехтеры

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