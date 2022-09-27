Конкин Иван Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонкин Иван Ив.

Конкин Иван Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Конкин Иван Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Введенск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.