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Красильников Филипп Осипов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Красильников Филипп Осипов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Вольский уезд, Батаевской, с. Батаев.

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