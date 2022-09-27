Байгозин Дм. Савват. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайгозин Дм. Савват.

Байгозин Дм. Савват.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Байгозин Дм. Савват.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Слободской уезд, Ракаловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.