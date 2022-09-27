Восконьянц Арак. Саркисов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВосконьянц Арак. Саркисов.

Восконьянц Арак. Саркисов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Восконьянц Арак. Саркисов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Нахичеванский уезд, д. Дексар

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.