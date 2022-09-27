Тузиков Ив. Захар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТузиков Ив. Захар.

Тузиков Ив. Захар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тузиков Ив. Захар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Бийский уезд, с. Хайризовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.