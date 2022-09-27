Силантьев Тимофей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСилантьев Тимофей Павлович

Силантьев Тимофей Павлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Силантьев Тимофей Павлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Шумовская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.