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Бондаур Георг. Семен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бондаур Георг. Семен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Горийский уезд, В.-Одесская

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