Шапкин Сергей Афан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШапкин Сергей Афан.

Шапкин Сергей Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шапкин Сергей Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Рыльский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.