Гриднев Федор Никиф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриднев Федор Никиф.

Гриднев Федор Никиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гриднев Федор Никиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Лебедянский уезд, Избищенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.