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Шелегов Александр Дем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шелегов Александр Дем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, с. Гап.-Буды

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