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Якунин Никонор Петр

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Якунин Никонор Петр
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, Нелазской.

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