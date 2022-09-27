Артемов Ив. Афан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемов Ив. Афан.

Артемов Ив. Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Артемов Ив. Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Белёвский уезд, Покровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.