Латышев Иван Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатышев Иван Ив.

Латышев Иван Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Латышев Иван Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Соликамский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.