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Табачников Матвей Кузьмин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Табачников Матвей Кузьмин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Корчевский уезд, Рождественской

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