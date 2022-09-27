Ваганов Ефим Мгнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаганов Ефим Мгнатьевич

Ваганов Ефим Мгнатьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ваганов Ефим Мгнатьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Сухоборской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.