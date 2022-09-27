Крамаренко Петр Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрамаренко Петр Кузьмич

Крамаренко Петр Кузьмич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крамаренко Петр Кузьмич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Царёвский уезд, Солодовская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.