Гольцман Яков Вилаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГольцман Яков Вилаев

Гольцман Яков Вилаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гольцман Яков Вилаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Гольдингенский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.