Наливка Андр. Денис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаливка Андр. Денис.

Наливка Андр. Денис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Наливка Андр. Денис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Песчанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.