Иванов Иван Панф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Иван Панф.

Иванов Иван Панф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Иван Панф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Буинский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.