Лебедев Иван Серг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Иван Серг.

Лебедев Иван Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лебедев Иван Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Московский уезд, Подольской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.