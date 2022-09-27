Сосенков Андр. Капит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСосенков Андр. Капит.

Сосенков Андр. Капит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сосенков Андр. Капит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Чернский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.