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Кондратов Даниил Ефимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кондратов Даниил Ефимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Ростовский округ, Богольницкой

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