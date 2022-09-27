Иванов Филипп Матв. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Филипп Матв.

Иванов Филипп Матв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Филипп Матв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Каинский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.