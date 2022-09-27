Веселов Сергей Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеселов Сергей Тихонович

Веселов Сергей Тихонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Веселов Сергей Тихонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Варнавинский уезд, с.Богоявленское

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.