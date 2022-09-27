Вилков Федор Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилков Федор Федор.

Вилков Федор Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вилков Федор Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Меленковский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.