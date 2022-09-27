Шаталов Вас. Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаталов Вас. Сем.

Шаталов Вас. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шаталов Вас. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Подгоринской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.