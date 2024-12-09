Бабакин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабакин Владимир

Бабакин Владимир

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бабакин Владимир
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Карачевский уезд, Дроновск. д. Черлевой.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.