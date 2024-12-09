Горохов Александр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорохов Александр Иванов

Горохов Александр Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горохов Александр Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Пошехонский уезд, Мусорской, Аксеново

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.