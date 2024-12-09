Трегубов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрегубов Василий

Трегубов Василий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трегубов Василий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Переяславский уезд, Берестян., д. Христица

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.