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Дергунов Вас. Ксеноф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дергунов Вас. Ксеноф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Юрьевский уезд, Петровской

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